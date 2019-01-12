İzmit'te çevre bilinci eğitimleri sürüyor

Özellikle çocukların çevreye duyarlı olması ve çevre bilincine sahip olması için gerçekleştirilen eğitimlerden bir yıl içinde 66 okuldan 6 bin 735 öğrencinin yararlandığı açıklandı. İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri “Eğitimlerde öğrencilere ambalaj atıkları, atık piller, atık yağlar ve elektronik atıklar hakkında bilgiler verilip bu tür atıkların ayrı olarak biriktirilerek geri dönüşüm yoluyla nasıl ekonomiye kazandırıldığı anlatılıyor. Öğrencilerine ilgiyle takip ettikleri eğitimlerde bu tür atıkların doğaya ve insan sağlığına zararları hakkında bilgilendirmelerde bulunuluyor. İzmit Belediyesi olarak 2009 yılından bu yana 100 binden fazla öğrenciye çevre bilinçlendirme eğitimi verdik. Eğitim verilen öğrenciler, öğrendiklerini evlerindeki yakınlarına da anlatarak bu konuda bilinçli bir toplumun oluşmasına önemli katkı sağlamış oluyoruz” dedi.

Öte yandan İzmit Belediyesi yetkilileri bir yıl içinde 9 bin 35 ton ambalaj atığı toplandığını bildirdi. 8 araç ve 20 personelle toplanan ambalaj atıklarının geri dönüşümünden belediye 90 bin lira da gelir elde etti. Yetkililer, İzmit'te 3 bin 800 noktada düzenli şekilde ambalaj atığı toplandığını belirterek “2018 yılı içinde okul ve işyerlerine 2 bin 400 adet iç mekan geri dönüşüm kutusu, mahallelere de 500 adet konteynır konuldu. Toplanan ambalaj atıklarının geri dönüşümü sayesinde binlerce ağaç kesilmekten kurtarılırken milli ekonomiye de ciddi katkılar sağlanmıştır” diye konuştu.