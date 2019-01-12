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Kadınlar Korosu'ndan müzik ziyafeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kadınlar Korosu tarafından Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde konser düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kadınlar Korosu tarafından Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde konser düzenlendi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kadınlar Korosu Ayşen Cengiz Şefliğinde, İstanbul şarkılarını söyledi. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Şarkıları konserinde, İstanbul için yazılmış ve bestelenmiş eserler seslendirildi. Konserde seçkin repertuvarla sanat müziğimizin en eşsiz eserleri müzikseverlerle buluştu. Sanatseverler


konser boyunca eserlere eşlik etti.


Ayşen Cengiz'in şefliğini yaptığı Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kadınlar Korosu, seçkin bir repertuvarla en özel eserleri seslendirdi. Sanatseverlerle buluşan Konservatuvar Kadınlar Korosu, bu özel konserde Türk Sanat Müziğinin İstanbul için yazılmış ve bestelenmiş en sevilen şarkılarını seslendirdi. Unutulmaz bir akşam yaşayan katılımcılar, Türk Sanat Müziğinin eşsiz eserlerini dinleme keyfi yaşadı.

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