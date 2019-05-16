Karamürsel Semetler köprüsünde tabliye imalatına başlandı

Ana arter ve ilçe merkezlerindeki ulaşım çalışmalarına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını rahatlatacak çalışmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda Karamürsel ilçe merkezi ile Semetler köyü arasındaki alternatif yola Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından köprü ve bağlantı yolları inşa ediliyor. İlçe merkezi ile Semetler köyü arasındaki mesafenin 14 kilometre kısalacağı köprüde tabliye imalatına geçildi.

Karamürsel ve Semetler köyü arasındaki ulaşımın daha rahat sağlanması için alternatif yol üzerinde köprü ve bağlantı yolları inşasına devam ediliyor. Proje kapsamında 2 adet kenar ve 1 adet orta ayağa sahip iki açıklıklı 60 metre uzunluğunda dere köprüsü inşa ediliyor. Proje kapsamında 310 metre yol imalatı, 3 bin metreküp kazı çalışması, bin metreküp hazır beton ve 300 ton nervürlü donatı çeliği yapılacak.

Proje kapsamında bin 100 ton asfalt serimi, 858 metre forekazık ve 765 metrekare perde imalatı yapılacak. Yağmur suyu altyapısının da kurulacağı projede 350 metrede bağlantı yolu inşa edilecek. Köprü ayakları biten köprünün 16 adet 30 metre uzunluğundaki prekast kirişleri yerleştirildi. Köprünün tabliyeti imalatına başlanan projede kazı ve dolgu çalışmaları devam ediyor.