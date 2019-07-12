KO-MEK'ten KOGACE'ye sosyal medya eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları tarafından, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti üyelerine yönelik başlatılan eğitimler devam ediyor. Diksiyon eğitiminin ardından geçtiğimiz hafta da sosyal medya konusunda geniş kapsamlı eğitim verildi. Eğitimde sosyal medyanın önemi, yeni ve eski medya arasındaki farklar, sosyal medya platformları ve sosyal medya reklamcılığı gibi önemli başlıklar ele alındı.

Leyla Atakan Kültür Merkezi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğünde gerçekleştirilen sosyal medya eğitiminde ilk olarak sosyal medyanın tanımı ve önemi anlatıldı. Bu kapsamda, sosyal medyanın; kullanıcısının kendi ürettiği içeriği yayınladığı ve paylaştığı online bir ağ olduğu kaydedilerek, bu sayede haberlerin, düşüncelerin, günlük yaşanan olayların sosyal ağ ile hızlı ve kolay bir şekilde yansıtılabildiği kaydedildi.

Sosyal medya eğitiminde KOGACE üyelerine ayrıca yeni ve eski medyanın farkı konusunda bilgiler verildi. Geleneksel medyada bir haber oluşturduktan sonra ancak ertesi gün müdahale edilebilecekken sosyal medyada anlık müdahalenin mümkün olduğu belirtildi. Eğitimde, geleneksel medya okuyucularının herhangi bir haberle anlık olarak iletişime geçemeyeceği fakat sosyal medya okuyucusunun bir yazarın yazısına yorumunu ekleyerek kendisini ifade edebildiği belirtildi. Ayrıca yine geleneksel medyada bir habere etkinin günler hatta haftalar sonra geldiği, sosyal medya ise bu tepkinin anlık olduğu vurgulandı.

KOGACE üyelerine yönelik eğitimde ayrıca sosyal medya platformları, içerik üretimi, sayfa ve hesap performansı arttırma, sosyal medya reklamcılığı, monitoring (dijital dünyadaki sitelerde çeşitli sektör, marka ya da kişiler hakkındaki konuşulmaları takip etme yöntemi) ile Analiz ve raporlama konularında da bilgi aktarıldı.

Öte yandan KO-MEK'in KOGACE üyelerine yönelik eğitimleri önümüzdeki dönemde devam edecek. Katılımcıların mesleki bilgi ve becerilerini arttırmayı hedefleyen eğitimler kapsamında kamera eğitimi, fotoğraf çekimi, muhabirlik ve grafik tasarımı eğitimleri verilecek.