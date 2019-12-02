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Kocaeli'de 1 haftada 33 kişi gözaltına alındı

Kocaeli’de narkotik timlerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 12’si tutuklandı.

Kocaeli'de narkotik timlerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 12'si tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'de uyuşturucuya geçit vermeyen Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Kartepe, Kandıra, Gölcük, Başiskele ve Gebze'de ‘torbacı' olarak da bilinen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şahıslardan 14'ü hakkında madde kullanmaktan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli ise tutuklandı. 6 zanlının da işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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