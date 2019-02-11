İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'de aranması olan 27 kişi okul önü denetimlerde yakalandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de okul önlerinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranması olan 27 kişi yakalandı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de okul önlerinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranması olan 27 kişi yakalandı. Uygulamalarda kurallara uymayan servis araçlarına da yaklaşık 9 bin TL ceza kesildi.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul ve çevrelerindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Asayiş Daire Başkanlığı Koordinesinde Türkiye geneliyle eş zamanlı olarak Kocaeli genelinde düzenlenen uygulamalara 655 personel katıldı. ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Okul Servis Araçlarının Denetim Uygulaması' kapsamında 166 okul ve çevreleri denetlendi. Bin 562 kişinin sorgulamasının yapıldığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 27 şahıs yakalandı. Denetimlerde ayrıca kurallara uymayan 14 okul servisine toplam 8 bin 889 TL para cezası kesilirken 3 araç da trafikten men edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.