Kocaeli'de aranması olan 27 kişi okul önü denetimlerde yakalandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de okul önlerinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranması olan 27 kişi yakalandı. Uygulamalarda kurallara uymayan servis araçlarına da yaklaşık 9 bin TL ceza kesildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul ve çevrelerindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Asayiş Daire Başkanlığı Koordinesinde Türkiye geneliyle eş zamanlı olarak Kocaeli genelinde düzenlenen uygulamalara 655 personel katıldı. ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Okul Servis Araçlarının Denetim Uygulaması' kapsamında 166 okul ve çevreleri denetlendi. Bin 562 kişinin sorgulamasının yapıldığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 27 şahıs yakalandı. Denetimlerde ayrıca kurallara uymayan 14 okul servisine toplam 8 bin 889 TL para cezası kesilirken 3 araç da trafikten men edildi.