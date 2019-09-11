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Kocaeli'de FETÖ'nün sivil yapılanmasına düzenlenen operasyonda 8 tutuklama

Kocaeli’de FETÖ/PDY terör örgütünün sivil kanadına yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 8’i tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'de FETÖ/PDY terör örgütünün sivil kanadına yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan aranan ve haklarında yakalama kararı çıkartılan 12 şüpheli, Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyete götürülen ve örgütün sivil kanadında yer aldığı iddia edilen şüpheliler işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.


Adliyedeki ifadeleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahıslarından 8'inin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verilirken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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