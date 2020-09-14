İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'de hurda araçlar alevlere teslim oldu

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde cadde üzerinde bulunan 3 hurda araç alev alev yandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde cadde üzerinde bulunan 3 hurda araç alev alev yandı.


Edinilen bilgiye göre, Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerindeki bir oto tamirhanesinin yanında bulunan boş arazide bulunan hurda araçlarda saat 21.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede 3 araca yayıldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü. Araçların tamamen yandığı yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.