Kocaeli'de iş adamının öldürülmesi olayında 1 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş adamı Erkan Katmış'ın otel çıkışı kurşunlanarak öldürülmesi olayında gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı. Tutuklanan şahsın, iş adamını kız arkadaşının da olduğu tuvalete yanlışlıkla girmesi sonucu çıkan tartışmada öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmit Körfez Mahallesi'nde bulunan bir otele arkadaşları ile yemek yedikten sonra saat 02.30'da dışarı çılan Erkan Katmış(38), A.Ş. isimli şahıs tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerince aranan A.Ş. adlı cinayet şüphelisi, polise giderek teslim oldu. Olayda E.F.Ş ve A.B. isimli şahıslar da polis ekiplerince gözaltına alındı. Sorguları tamamlandıktan sonra sabah erken saatlerde Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden A.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.F.Ş ile A.B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, tutuklanan A.Ş.'nin Katmış'ı kız arkadaşının olduğu bayanlar tuvaletine yanlışlıkla girmesi sonucu çıkan tartışma sonrasında öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.