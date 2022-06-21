Körfez'de kurum içi eğitimler sürüyor

Körfez Belediyesi tarafından hizmet içi eğitimler çerçevesinde personele "İletişim ve Motivasyon" ile "Memur Disiplin Yönetmeliği" konularında eğitim verildi.

Körfez Belediyesi'nde kurum içi eğitimler aralıksız devam ediyor. İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim programları çerçevesinde, "İletişim ve Motivasyon" ile "Memur Disiplin Yönetmeliği" konularında eğitim semineri düzenlendi. Mülkiye Müfettişi Dr. İbrahim Kapaklıkaya tarafından verilen eğitime, Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan ve birim müdürleri de katıldı. İlk olarak Memur Disiplin Yönetmeliği konusunda gerçekleştirilen eğitimde, dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgiler aktarılırken, merak edilen sorular da cevaplandırıldı. İletişim ve Motivasyon konusunda da çeşitli örneklemelerle bilgiler sunuldu.