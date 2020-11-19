Korona virüse yenilen babasından 8 saat sonra hayatını kaybeden şahıs defnedildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde korona virüs tedavisi gören babasının ölümünden 8 saat sonra hayatını kaybeden vatandaş, toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Körfez Hacı Osman Mahallesi'nde bakkal işletmeciliği yapan Rahmi Akar(73) ile eşi Meliha Akar, korona virüse yakalanarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen virüsü atlatamayan Rahmi Akar, önceki gün hayatını kaybetti. Eşiyle birlikte yakalandığı virüs nedeni ile evde karantinada olması nedeniyle babasının acı haberini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyuran Mahir Akar(57) isimli vatandaş ise paylaşımında hastalığa karşı uyarılarda bulundu. Babasının ölümü sonrası yaptığı paylaşımdan 8 saat sonra fenalaşarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Akar'ın cenazesi daha sonra morga kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemesinde Akar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Babasının ölümünden 8 saat sonra hayatını kaybeden Akar'ın cenazesi Kocaeli Körfez Kent Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Mahir Akar'ın cenaze namazına birinci derece yakınları karantinada olmaları nedeni ile katılamadı. Akar kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.