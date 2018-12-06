Metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı bir metruk binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Şeyh Akif Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 3 katlı bir metruk binada henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışması ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında binada hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.