Millet Kıraathanesi'ne yerli ve milli sistem

Körfez Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önem verdiği Millet Kıraathanesi'nde milli yazılım sistemi olan Pardus kullanacak.

Körfez Belediyesi tarafından Tütünçiftlik'te Sarnıç Han eski satış ofisinin olduğu bina, Millet Kıraathanesi'ne çevrilmişti. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağı kıraathane içerisinde dijital bir kütüphane de yer alıyor. Bilgisayarlarda ise ULAKBİM tarafından geliştirilen yerli işletim sistemi Pardus kullanılacak.

Türkiye menşeli işletim sistemi olan Pardus, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teknolojide “yerli ve milli ürünler” çağrısından sonra büyük bir önem kazandı. Yeni yıl itibariyle belediye içerisinde de Pardus'un kullanımı artacak ve tüm cihazlarda geçiş sağlanacak. Pardus, Türkçe ve ücretsiz olmasının yanı sıra dışa bağımlılığın azaltılması açısından da önemli.