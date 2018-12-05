Otomobille çarpışan tır, bariyerlere çarpıp parçalandı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D100 Karayolunnda otomobille çarpışan tır, bariyerlere çarparak durabildi. D100 Karayolunu trafiğe kapatan kazada araçlar içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D100 Karayolu İstanbul istikameti Muhallimköy mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre D.D. idaresindeki 16 ZF 264 plakalı tır, aynı istikamette seyir halinde olan U.S. yönetimindeki 09 YK 720 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan tır, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada kullanılamaz hale gelen tır sürücüsü D.D. ile otomobil içerisindeki sürücü U.S. ve H.G. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile D100 Karayolu İstanbul istikameti uzun süre trafiğe kaldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, daha sonra olay yerine gelen çekici yardımı ile kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından D100 Karayolu tekrar trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.