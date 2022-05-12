Tahtalı Göleti cazibe merkezi olacak

Derince Belediyesi'nin Tahtalı Göleti Doğa Park projesini tamamlamasıyla birlikte bölge cazibe merkezi haline getirilecek.

Derince Belediyesi'nin Tahtalı Göleti Doğa Park'ta çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki turizm potansiyelini ortaya çıkartacak olan Doğa Park projesi çerçevesinde ilk olarak Tahtalı Göleti çevresinde yollar tesviye edilip, düzeltildi. İlk etap çalışmaları ile bölgede ürün satış alanı, şadırvan, mescit ve tuvaletlerin tamamlanmasının ardından mangal yerleri de tamamlanarak kullanıma sunuldu.

Tahtalı Göleti Doğa Park projesi çerçevesinde bölgedeki ikinci etap çalışmaları da sürüyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak ve meclis üyesi Mustafa Morgül ile birlikte bölgeye giderek devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Proje ile birlikte bölgede misafirhane, yemekhane, basketbol sahası, restoran, kafe ve teras alanı, ürün satış yerleri, su sporları tesisinin yapımına devam ediliyor. Yaklaşık 8 bin metrekare alan üzerinde yapılacak bu çalışmaların tamamlanmasının ardından üçüncü etap düzenlemelerine geçilecek. Son olarak bölgeye yapılacak karavan park, hobi bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yolları ile Doğa Park projesi tamamlanacak.