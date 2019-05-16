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Takımını desteklemek için gittiği maçta kalbine yenildi

Dün akşam oynanan 3.

Lig Play-Off maçında Kocaelisporla karşılaşan Yeni Çprumspor'un taraftarı maç sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre dün akşam oynanan 3.Lig Play-Off yarı final rövanş maçında Kocaelispor'u 3-0 yenen Yeni Çorumapor'un taraftarı Sinan Yıldız (40), stadyumda maçı izlerken fenalaştı. Maçın ilk yarısında fenalaşan yıldız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Yıldız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Yıldız'ın cenazesinin Cuma günü Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çorum Mecitözü'nün Elmapınar Köyünde toprağa verilmesi bekleneceği öğrenildi.

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