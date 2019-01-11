Tarihi eser kaçakçıları yakayı ele verdi

Kocaeli'nde polis ekiplerince durdurulan şüpheli araçta yapılan arama 84 adet tarihi eser ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün tarihi eser kaçakçılığı suçuna yönelik yaptığı operasyonda şüpheli bir aracı durdurdu. Durdurulan şüpheli araçta arama yapan ekipler, 6 adet bronz İslami sikke, 14 adet bronz Helenistik döneme ait sikke, 61 adet bronz Roma Dönemi sikkesi, 3 adet madeni Osmanlı Dönemi'ne ait yüzük olmak üzere toplamda 84 adet tarihi eser bulundu. Araç içerisinde bulunan A.K., T.Y. ve T.U. adlı şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, bulunan tarihi eserler Kocaeli Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.