İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarihi eser kaçakçıları yakayı ele verdi

Kocaeli’nde polis ekiplerince durdurulan şüpheli araçta yapılan arama 84 adet tarihi eser ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nde polis ekiplerince durdurulan şüpheli araçta yapılan arama 84 adet tarihi eser ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün tarihi eser kaçakçılığı suçuna yönelik yaptığı operasyonda şüpheli bir aracı durdurdu. Durdurulan şüpheli araçta arama yapan ekipler, 6 adet bronz İslami sikke, 14 adet bronz Helenistik döneme ait sikke, 61 adet bronz Roma Dönemi sikkesi, 3 adet madeni Osmanlı Dönemi'ne ait yüzük olmak üzere toplamda 84 adet tarihi eser bulundu. Araç içerisinde bulunan A.K., T.Y. ve T.U. adlı şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, bulunan tarihi eserler Kocaeli Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.