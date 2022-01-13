Tarihi hamamda onlarca yıl sonra yeniden sıcak su aktı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Osmanlı döneminden kalma tarihi hamamda restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden sıcak su aktı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere Yukarı Mahallesi'nde bulunan Osmanlı döneminden kalma tarihi hamamda 25 Haziran 2021 tarihinde Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in girişimleriyle restorasyon çalışmaları başlatılmıştı. Hamamdaki restorasyon çalışmaları tamamlandı. 6 ay içerisinde tamamlanan çalışmaların ardından hamamda incelemelerde bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tarihi hamamda yıllar sonra odun ateşi ile ısıtılan sıcak suların akmasına şahitlik etti. Vali Yavuz, tamamlanan hamam ve Gölcük'te daha önce tarihi eserlerin ihyasına yönelik yapılan projeleri hayata geçiren Başkan Sezer'i tebrik etti.

Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ile Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) denetiminde tamamlanan çalışmalara ilişkin olarak Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "İlçemizin tarihsel değerlerini koruma ve gelecek kuşaklara aktarma çalışmalarımıza verdiği desteklerinden dolayı Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz'a teşekkür ediyorum" dedi.