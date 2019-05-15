İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final: Kocaelispor: 0 - Yeni Çorumspor: 3

Off Yarı Final rövanş maçında Yeni Çorumspor’a 3-0 mağlup olarak elendi.

Off Yarı Final rövanş maçında Yeni Çorumspor'a 3-0 mağlup olarak elendi.



Stat: Yeni Kocaeli


Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Segah Tunçkol, Şenol Bektaş


Kocaelispor: Volkan, Kadir, Murat, Kemal, Mert, Sefa, Burak, Sinan, Mesut (Rıza dk. 77) Hamza (Gökdeniz dk. 79), Ali


Teknik Direktör: Galip Gündoğdu


Yeni Çorumspor: Onur, Mert (Kaan dk. 86 ?), Osman, Muhammet, Yakup (Barış dk. 89 ?), Eşref, Batuhan, Mekail, Mümin (Kemal dk. 90 ?) Ertuğrul, Volkan


Teknik Direktör: Bahri Kaya


Goller: Murat (dk. 45 k.k), Yakup (dk. 72 ve 74) (Yeni Çorumspor)


Sarı kartlar: Sefa (Kocaelispor), Batuhan, Talip, Volkan (Yeni Çorumspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.