TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final: Kocaelispor: 0 - Yeni Çorumspor: 3

Off Yarı Final rövanş maçında Yeni Çorumspor’a 3-0 mağlup olarak elendi.
Off Yarı Final rövanş maçında Yeni Çorumspor'a 3-0 mağlup olarak elendi.
Stat: Yeni Kocaeli
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Segah Tunçkol, Şenol Bektaş
Kocaelispor: Volkan, Kadir, Murat, Kemal, Mert, Sefa, Burak, Sinan, Mesut (Rıza dk. 77) Hamza (Gökdeniz dk. 79), Ali
Teknik Direktör: Galip Gündoğdu
Yeni Çorumspor: Onur, Mert (Kaan dk. 86 ?), Osman, Muhammet, Yakup (Barış dk. 89 ?), Eşref, Batuhan, Mekail, Mümin (Kemal dk. 90 ?) Ertuğrul, Volkan
Teknik Direktör: Bahri Kaya
Goller: Murat (dk. 45 k.k), Yakup (dk. 72 ve 74) (Yeni Çorumspor)
Sarı kartlar: Sefa (Kocaelispor), Batuhan, Talip, Volkan (Yeni Çorumspor)