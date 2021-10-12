Türkiye'nin gezi rehberi tanıtıldı

Körfez Belediyesi'nde sanat tarihçisi olarak görev yapan Selami Taştan'ın kaleme aldığı “Türkiye'nin Tarih Kültür Turizm ve Tabiat Varlıkları Gezi ve Seyahat Rehberi” için tanıtım ve imza töreni düzenlendi.

Körfez Belediyesi'nde sanat tarihçisi olarak görev yapan Selami Taştan'ın kaleme aldığı ve Körfez Belediyesi tarafından basımı gerçekleştirilen “Türkiye'nin Tarih Kültür Turizm ve Tabiat Varlıkları Gezi ve Seyahat Rehberi” için tanıtım ve imza töreni düzenlendi. Yarımca Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de katıldı.

Programa ayrıca; Körfez Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Eraslan, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Belediye Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Osman Yurt ve Levent Yılmaz, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, meclis üyeleri, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.

Tanıtım programının açılışında konuşan Sanat Tarihçi Selami Taştan, desteklerinden dolayı Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e teşekkür etti. Programda söz alan Başkan Söğüt, “Bu kıymetli eser kadar bu eseri hazırlayan Selami Taştan'ın da çalışma arkadaşımız olması bizleri gururlandırdı” dedi.

Ege, Karadeniz ve Marmara bölgesindeki tüm illerin ve ilçelerin tarihi, turistik ve tabiat varlıklarının yer aldığı ‘Gezi ve Seyahat Rehberi' 516 sayfadan oluşuyor. 11 yıl seyahat aşaması, 2 yıl da kitap yazım aşamasının sonucu olarak oluşturulan kitap toplam 37 il, 488 ilçe ve 24 bin 167 kaydı içeriyor.