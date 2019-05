Yol verme kavgasında silahlar çekildi: 1 yaralı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yol verme tartışmasında bir kişi silahla ayağından vurularak yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Gölcük Değirmendere Başkomutan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.A. adlı bir şahıs, yol verme yüzünden Emre C. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.A. yanında taşıdığı silahla ateş ederek Emre C.'yi ayağından yaraladı. Silahtan çıkan kurşunla yaralanan Emre C., yere yığılırken saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emre C., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.