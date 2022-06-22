63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği programı açıklandı

5-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği Programı Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından yapılan basın toplantısıyla açıklandı. Akşehir Belediyesi Youtube kanalından da canlı olarak yayınlanan toplantıda konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Bu yılki 63'üncü Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'nde temsili Nasreddin Hoca'yı tiyatro sanatçısı Behzat Uygur'un canlandıracağını belirterek, “Şenlik programımıza göre; çocuklar ve büyükler için tiyatrolar ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı halk dansları gösterileri sergilenecek. Konserler çerçevesinde ise Erhan Uslu, Kolpa, Melihat Gülses, Mustafa Yıldızdoğan, Pinhani ve Bengü konserleri yer alacak. Güzel bir şenliği değerli hemşerilerimizle ve şehrimize gelen misafirlerimizle buluşturacağız” dedi.

Geçtiğimiz 2 yıllık pandemi sürecinde dünyada her alanın etkilendiğinin altını çizen Başkan Akkaya, “Önemli bir dönemdi. Biz de şenliklerimizi maalesef bu pandeminin gölgesinde yaptık. Cumhuriyet tarihimizin kesintisiz ve uluslararası nitelikli yapılan ender etkinliklerden biri olan şenliğimizi devam ettirdik. Pandemi nedeniyle' bu şenliğimize ara veremezdik. Maya çalma törenimiz ve bazı etkinliklerle bu şenliğimizi icra ettik. Çok şükür salgının etkisinden kurtulduk. Bunun için ben Cenab-ı Mevla'ya hamdı senalar ediyorum” diye konuştu.

5 Temmuz tarihinde başlayacak şenliğin ilk gün detayları hakkında bilgi veren Başkan Akkaya, “5 Temmuz Salı günü başlayacak şenliğimizin ilk gününde saat 10.30'da geleneksel Dellal tarafından halkımız şenliğe çağırılacak. Saat 15.30'da Nasreddin Hoca'yı Şenliğe çağrı ve akabinde Şenlik Korteji Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Saat 16.15'de ise Yeniköy Mahallesinde Özus Çiftliğinde maya çalma töreni ardından ise saat 17.30'dan itibaren resmi açılış törenimiz gerçekleştirilecek” şeklinde konuştu.

"Karikatür yarışmasına 63 ülkeden 690 karikatür sanatçısı katıldı"

Karikatürcüler Derneği ile ortak düzenlenen 41. Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması'nda 63 ülkeden 690 karikatür sanatçısının katıldığını söyleyen Başkan Akkaya “2050 adet karikatür eseri ile yarışma gerçekleşti. Akşehir Belediyesi Özel Ödülü'nü alan Alman Karikatür Sanatçısı Steffen Jahsnowski kazandı, kendisine 5 Temmuz tarihinde Altın Eşek Karikatür Ödülü'nü takdim edeceğiz” diye konuştu.

Şenlikte konserlerin yanı sıra çocuklar ve yetişkinler için tiyatrolarında olacağını söyleyen Başkan Akkaya, "Şenlik boyunca Gülmece Sanat Atölyesi tarafından Gülmece Parkı'nda resim, ebru, cam, hat sanatı, naht sanatı, kitre bebek sanatı, çocuklarla seramik, çocuklarla resim gibi ilgili atölye çalışmaları da yapılacak. Ayrıca en güzel gözlü eşek, eşeğe ters ve düz binme yarışmaları ile trap atışı yarışmalarının da şenlik etkinliklerimizde yer alacağını da belirtmek isterim” dedi.

Şenlik çerçevesinde birçok sergininde Akşehirli sanatseverlerle buluşacağının altını çizen Başkan Akkaya, yerli ve yabancı halk dansları ekiplerinin de şenlik boyunca çeşitli alanlarda gösterilerini sergileyeceğini belirtti. Başkan Akkaya, “Konserlerle, tiyatrolarla, sanatsal etkinliklerle, yarışmalarla dolu dolu Akşehir'i ve Nasreddin Hoca'yı ulusal ve uluslararası bazda hatırlatacak bir şenlik oluşturmaya gayret ettik. Şenliğimizin hayırlı olmasını, Nasreddin Hocamızı ve Akşehir'imizi tanıtmaya vesile olmasını diliyorum. Akşehirimizde yaşayan veya dışarıda olan tüm Akşehirli hemşehrilerimizi ve şenliğimize katılmak isteyen tüm misafirlerimizi 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliğimize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.