Acemi kasaplar hastanelik oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde kurban keserken yaralanan acemi kasaplar hastaneye akın etti.

Kurban Bayramı namazının ardından kesim yerlerine giden bazı vatandaşlar, kazayla kendilerini keserek yaraladı. Kulu'da bayramın ilk gününde hastane kurban kesmek isterken kazayla kendini kesen vatandaşlarla doldu. Bıçak, satır, balta ile dikkatsizlik ve acemilik de birleşince elleri, kolları ve ayaklarından yaralanan vatandaşlar Kulu Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu.