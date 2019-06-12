“Altın Dokunuşlar” kapılarını açıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK)'nın 15. Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni sergi ile kapılarını 14 Haziran Cuma günü açıyor.

KOMEK ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri'nin (ASEM) yıl sonu sergisi olan Altın Dokunuşlar, bu yıl “Orta Asya'dan Anadolu'ya” temasıyla sanatseverlerle buluşuyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK'in Konya sınırlarını aşan çok değerli bir marka haline geldiğini ifade ederek, 700 binin üzerinde kursiyerin KOMEK'lerden eğitim aldığını ve Konya'nın ilçelerinde de hizmet veren KOMEK'in çok büyük bir aile olduğunu dile getirdi. Bu yıl 15'incisi düzenlenecek Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni'nin “Orta Asya'dan Anadolu'ya” temasıyla sanatseverlerin beğenisine sunulacağını kaydeden Başkan Altay, “Atalarımızın kurduğu medeniyetlerde ortaya konan eserlerin motifleriyle bezenen sergide o değerli eserler KOMEK kursiyerlerince yeniden hayat bulacak. Bütün hemşehrilerimizi serginin açılışına davet ediyorum” ifadelerine yer verdi. Konya'nın en önemli kültür ve sanat etkinlikleri arasında yer alan 15. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni, Büyükşehir Belediyesi İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi Konyanüma'da 14 - 19 Haziran tarihlerinde her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Açılışı 14 Haziran Cuma günü saat 11.00'da yapılacak sergide birbirinden değerli eserlerin sergilenmesinin yanında; söyleşiler, konserler, yarışmalar, şiir dinletileri ile KOMEK kursiyerlerinin uygulamalı gösterileri yer alacak.