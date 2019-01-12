Atiker Konyaspor yağmur altında çalıştı

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını bugün Antalya'da kamp yaptığı otelde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Devre arası kamp hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden Atiker Konyaspor'un bugünkü antrenmanı, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde salonda yapılan ısınma ve ağırlık çalışması ile başladı. Oyuncular daha sonra sahada ısınma ve çabukluk hareketleri ile sürdürdükleri idmanda pas çalışması yaptı. Yoğun yağmur altındaki antrenman, şut ve gol çalışması ile sona erdi.