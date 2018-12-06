Başkan Akkaya'dan Akşehirspor'a motivasyon yemeği

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de son hafta aldığı galibiyetlerle grubunda liderliğe yükselen Akşehirspor yönetimine, teknik ekibe ve sporculara bu hafta sonu oynayacakları Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçı öncesinde moral yemeği verdi.

Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrası'nda gerçekleştirilen yemek öncesi bir konuşma gerçekleştiren Başkan Akkaya, “Bu hafta oynanacak maç öncesi sporcu arkadaşlarımızla bir araya gelelim ve başarılar dileyelim istedik. Kırıkkale maçında da sizlere başarılar diliyorum. Allah güç kuvvet versin. İnşallah güzelce, centilmence Nasreddin Hocamıza ve Akşehirimize yakışır şekilde galibiyetle dönmenizi istiyorum. Ben buna yürekten inanıyorum, çünkü azmin elinden hiç bir şey kurtulamaz. Son izlediğimiz maçta da gördük ki şu anda takımımızın motivasyonu, psikolojik motivasyonu ve kondisyonu her şeyi tam yerindedir. Ben tekrar takımımıza başarılar diliyor ve bu başarılarda emeği geçen yönetim kurulu üyelerimize, teknik ekibimize, sporcularımıza en önemlisi de değerli taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Moral ve motivasyon yemeğine, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Spor Kulüp Başkanı Yahya Yıldız, Yönetim Kurulu Üyeleri, Akşehir Spor Teknik Direktörü Cenap Taner, teknik ekip ve sporcular katıldı.