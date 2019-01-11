Başkan Özgüven, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle ilçedeki medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Programda değerlendirmelerde bulunan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Vatandaşlarımızın, halkımızın hem bilgilenmesi hem de haberdar olması açısından önemli bir görevi ifa eden burada bulunan ve bulunmayan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum. Günümüzde özellikler teknolojideki gelişmeler, internetin yaygınlaşmasıyla vatandaşlarımız bilgilenme, haberdar olma, ilgilenme noktasındaki beklentilerini artırmaktadır. Bu açıdan Ereğlimizdeki basın mensupları olarak sizler de bu görevi başarı ile sürdürüyorsunuz. Yaptığımız görev gereği Belediye olarak doğandan ölene kadar tüm vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz, şehrimizde önemli yatırımlar ve faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu görevleri yaparken hemşehrilerimizle, kamuoyuyla birlikte hareket etme, vatandaşlarımızın taleplerine karşılık verme açısından adeta sizler de bizim birer mesai arkadaşlarımız oluyor ve bizlere her konuda yardımcı oluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Özgüven, “Her zaman ifade ediyorum ve basınla ilgili yapılan görevin aslında kamusal bir görev olduğunun altını çizmek istiyorum. Sizlerin yaptığı görevlerde Ereğlimizin sorunlarını, eksiklikleri zaman zaman eleştirileri, zaman zaman vatandaşlarımızın sesine kulak verip bunları bizlere intikal ettirmenizi takdirle karşılıyorum. Bu vesileyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün başta sizlere, ailenize ve tüm basın çalışanlarına hayırlı olmasını diler ve işlerinizde kolaylıklar olmasını yüce Rabbimden niyaz ederim. Kamera arkasında olan, röportaj yapan, bilgisayarının başında yazı yazan, bunları basılı hale getiren matbaada mürekkep kokusunu çeken ve bu mesleğin her noktasında, köşesinde çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum” dedi.