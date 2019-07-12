Başkan Tutal'dan 15 Temmuz mesajı

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Bizler Söğüt'te, İstanbul'da, Çanakkale'de vatan ve millet sevgisiyle gözünü kırpmadan siperden sipere kahramanlık taşıyan bir neslin evlatlarıyız. Toprağımızın birliği, insanlarımızın kardeşliği, ülkemizin huzuru adına, 7'den 70'e herkes vatan sevgisini canından öte sayan bir davanın mirasçılarıdır. 15 Temmuz'da vatan, demokrasi ve bağımsızlık uğruna mücadele veren kahraman insanımız asırlar öncesinde olduğu gibi yine aynı kararlılıkla yaşadığı toprakları ve şanlı tarihini korumanın, istikbalinin yegane unsuru olduğunu tüm dünyaya haykırmıştır. Milletimiz, bu ülkeyi bölmek isteyen vatan hainlerine layıkıyla cevabını vermiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve çağrısıyla demokrasisine ve vatan toprağına sahip çıkmıştır. Milletin silahını millete doğrultan, demokrasimize darbe indirmek isteyen, aydınlık geleceğimizi yok etmeye azmeden vatan hainleri, ölüme meydan okuyarak sokaklarımızı dolduran kahraman milletimizin verdiği fedakar mücadeleyle başarısızlığa uğratılmıştır. Bizler şehitlerimizin emaneti olan bu topraklarda, aynı inanç ve vatan sevdasıyla güzel Türkiyemizin aydınlık geleceği için mücadele etmeye devam edeceğiz. Geleceği, vatanımız, milletimiz, bayrağımız, devletimiz ve insanımız adına iyinin ve doğrunun yolundan ayrılmayarak, yaşatacağız. Zafer; iyilik ve doğruluk adına mücadele edenlerindir. Tüm fertleriyle tek yürek olan milletimiz şüphesiz ki Türkiye'nin gücünü geleceğe ulaştıracaktır. 15 Temmuz bu anlamıyla bir zaferdir. Bu karanlık gece milletimizin tarihte yaşadığı en yıkıcı ve en tehlikeli saldırı olarak hala hafızalardaki tazeliğini korumaktadır. 15 Temmuz akşamı ülkeyi ele geçirmek isteyen silahlı canilere, tanklara, uçaklara karşı canını siper ederek tarihin akışını değiştiren aziz milletimiz, bugünü hafızalara 'milli direniş destanı' olarak kazımayı başarmıştır. Bu vesile ile hain kalkışma gecesi canını vatanı için siper ederek kendini bilmez FETÖ'cülere geçit vermeyen şehitlerimize Allah'tan rahmet acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Gazilerimize ise hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler vermesini yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.