Başkan Tutal'dan belediye personeline zam müjdesi

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, bünyesinde çalışan 37 personeli ile toplu iş sözleşmesini yeniledi.

Seydişehir Belediyesi bünyesinde kadrolu işçi statüsünde çalışan 37 personele sosyal hak ve maaş zamları için hatırı sayılır iyileştirmelere gidildi. Belediye Başkanı Mehmet Tutal, işçiler ile bir araya gelerek yaptığı bilgilendirme toplantısında 2 yıl süre ile 37 personelin zam ve sosyal hakları için yapılan iyileştirmeler hakkında bilgi verdi.

Başkan Tutal, “2 yıllık yapılan sözleşme ile personelimize yüzde 34'lük zam yapılmıştır. Personelimizin geçim şartlarının kolaylaştırılması, sosyal haklarının arttırılması için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Yeni sözleşme personelimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Hizmet İş Sendikası ile yapılan sözleşmeye göre 2019 yılı için yüzde 17, 2020 yılı için de yüzde 17'lik bir zam ile toplamda yüzde 34'lük bir artış yapılmış oldu. Daha önce de 5 madde de ödenen sosyal paketler tek bir madde üzerinde, Sosyal Yardım Paketi (SYP) altında birleştirilerek her ay maaşlara yansıtılması içinde karar alındı. Personelin 2019-2020 yıllarında alacakları zamlar SYP paketine de etki edecek.