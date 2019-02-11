Cezayir'deki otomotiv yan sanayi fuarına Türk firmalarından yoğun ilgi

Cezayir'de 11-14 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan 13. Uluslararası Equip Auto Cezayir Fuarı, özellikle otomotiv yan sanayi için önemli bir açılım sağlıyor. Fuar, piyasadaki karar vericilerin dışında, tamirci, distribütör, imalatçı,yatırımcıdan oluşan sektör profesyonellerini bir araya getiriyor. Geçen yıl 10 binden fazla profesyonelin ziyaret ettiği fuara bu yıl 19 ülkeden 525 firma katılıyor.

Türkiye'nin Afrika'ya açılan kapılarından olan Cezayir, birçok sektörde olduğu gibi otomotiv sektörü için de Türk girişimciler için önemli bir pazar olmaya devam ediyor. Katılımcıların yüzde 73'ü uluslararası şirketlerden oluşuyor. Fuar, piyasadaki karar vericilerin dışında, tamirci, distribütör, imalatçı, yatırımcıdan oluşan sektör profesyonellerini bir araya getiriyor. Fuara geçen yıl 10 bin 320 profesyonel katılırken, rakamın bu yıl 11 binin üzerine çıkması bekleniyor.

“Sektörde ithalat oranı yüzde 99”

Türkiye'nin önemli otomotiv yan sanayi kentlerinden yoğun katılım olduğunu belirten Equip Auto Cezayir Fuarının milli katılım organizatörü olan Expotim'in Satış Direktörü Çağatay Erşahin, fuarda otomotiv ve otomotiv yan sanayi endüstrisinde yenilikçi çözümlerin sunulacağı kaydetti.

Cezayir'in Kuzey Afrika'nın en büyük ülkesi olduğunu ve ekonomik gelişim açısından çok yüksek potansiyele sahip bir ihracat pazarı olduğunun altını çizen Erşahin, “Petrol ve doğalgaz zengini Cezayir halen ülkemizin Afrika'daki en yüksek ticaret hacmine sahip olduğu ülke durumunda.Otomotiv sektörünün önemli oyuncularının yatırım için bu pazarı seçmiş olması da tesadüf değil. Ayrıca Cezayir otomotiv sektörü yüzde 99 oranında ithalata bağımlı. Sektörün yaptığı toplam ithalat 1,7 milyar dolara ulaşıyor. Bu nedenle Türk firmaları için Equip Auto Fuarı'nın önemli bir açılım olacağını düşünüyoruz. Nitekim 13 yaşına basan fuarımıza bu kadar yüksek ilgi olması bunun bir göstergesi” dedi.