İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ereğli Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.


Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yolların bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.


Başkan Oprukçu, yürütülen çalışmalarla ilgili olarak, “Ereğli'de bozuk, kullanılamaz halde olan yollarımızı yeniden kullanılır duruma getiriyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için her şeyden daha mühimdir. Bahanelerin ardına sığınmıyoruz, kaynaklarımız yeterli olmasa da hemşehrilerimizden aldığımız manevi güç bizlere yetiyor” dedi.


Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Oprukçu'ya teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.