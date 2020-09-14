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Hüyük'te İlköğretim Haftası kutlamaları başladı

Konya’nın Hüyük ilçesinde, İlköğretim Haftası kutlamaları başladı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, İlköğretim Haftası kutlamaları başladı.


Hüyük'te kutlamalar çerçevesinde Atatürk Anıtı önünde çelenk koyma töreni düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu, sonrasında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmanın ardından program sona erdi.


Törene, Hüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, şube müdürleri, okul müdürleri, eğitim camiası mensupları katıldı.

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