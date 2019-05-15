Kaymakam Budan, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan, şehit aileleri ve gazilere iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, şehit aileleri, gaziler, muhtarlar ve ilçe protokolüne iftar yemeği verdi. Bir dinlenme tesisinde verilen iftar yemeğinde konuşan Kaymakam Budan, “Burada amaç belki bir çorba etrafında birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmek. Belki bir sofra etrafında birbirimizle olan muhabbetimizi arttırmak. Bu mübarek ramazanda tuttuğumuz oruçları Allah kabul etsin, sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde bayrama kavuşmayı da hepimize nasip etsin” dedi.

İftar yemeğine Kulu Belediye başkanı Murat Ünver, savcılar, hakimler, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, amirleri ve davetliler katıldı.