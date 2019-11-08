KOMEK ve ASEM'den Mevlid Kandili Programı

Programda Peygamber Efendimizin tüm insanlığa örnek kişiliği anlatıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM), Mevlid Kandili dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezindeki “Çağlar Sana Hasret” adlı program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programa konuşmacı olarak katılan Vaize Emine Yakar, Peygamber Efendimizi Üsve-i Hasene (Güzel Örnek) başlığı altında anlatan bir konuşma gerçekleştirdi. Yakar, “Peygamber Efendimizi anlamak için yalnız yılın belli vakitleri yetmez. Hayatımızın her anına O'nu konuk etmemiz gerekiyor” dedi.

Programda ayrıca, şiir ve ilahi dinletilerinin yanı sıra yarışma ve hatim duası ile Sakal-ı Şerif ziyareti de yapıldı.