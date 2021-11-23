Konya'da 3 araç kundaklandı, 1 araç da yandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yol kenarında park halinde olan 1'i kapalı kasa kamyonet, 1'si hafif ticari araç, 2'si otomobil toplam 4 araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçların üçünde yangınların kundaklama sonucu çıktığı belirlenirken, polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde ilk araç yangını Hamidiye Mahallesi Muammer Taşkoy Caddesi üzerinde çıktı. Yol kenarında park halinde olan bir balık fabrikasına ait 42 ADU 315 plakalı soğutma sistemli kapalı kasa kamyonun kabini alevlere teslim oldu. Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Aracın kabini ve soğutma sistemi tamamen yanarak kullanılamayacak hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangının elektrik aksamından çıkma ihtimali üzerinde duruyor.

Öte yandan, gece saat 03.20 sıralarında ise Bahçelievler Mahallesi'nden peş peşe gelen araç yangını ihbarları üzerine adreslere itfaiye ekipleri yönlendirildi. Aynı saatlerde birbirine yakın sokaklar olan 40062 Sokak'ta Abdusselam Ali'ye ait yol kenarında park halinde olan 42 ACF 257 plakalı otomobil, 40064 Sokak'ta cami önünde park halinde olan Murat Akyurt'a ait 42 AFL 79 plakalı hafif ticari araç ile Günbatımı Caddesi üzerinde yine yol kenarında park halinde bulunan İsmail Akkuş'a ait 42 ACT 719 plakalı otomobilde yangın çıktı. Yangınlara ilk müdahaleyi patlama seslerine uyanarak yangınları fark eden araç sahipleri ile sokak sakinleri yangın söndürme tüpleri, hortum ve kovalarla su boşaltarak yaptı. İtfaiye ekipleri ardından sokaklarda alev alev yanan araçlardaki yangını söndürdü. Abdusselam Ali'ye ait araç yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, hafif ticari araç ve diğer otomobilde büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Aynı dakikalarda birbirine yakın sokaklarda yaşanan araç yangınlarının kundaklanma sonucu çıktığı belirlendi. Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri tespit edebilmek için çalışma başlatırken, kent bilgi sistemi kameraları ve çevredeki iş yeri kameraları incelemeye alındı.