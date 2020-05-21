Konya'da baca yangını korkuttu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, zemin katı ekmek fırını olan iki katlı binanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Dalyan Mahallesi'nde bulunan zemin katı ekmek fırını olan iki katlı binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, binanın bulunduğu sokağın dar olması ve gelişigüzel araç parkı yapılmasından dolayı yangın mahalline girmekte zorluk yaşadı. Park edilen araçların sokaktan kaldırılmasının ardından sokağa girerek yangına müdahalede bulunabilen itfaiye ekipleri, uzatılan merdivenden su sıkarak baca yangınını çatıya sıçramadan söndürdü.