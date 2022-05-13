Konya'da maraton heyecanı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Mayıs'ta düzenlenecek Uluslararası Konya Yarı Maratonu için geri sayım sürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Spor Konya Projesi ile spor seferberliği başlattıklarını ifade ederek, Konya Yarı Maratonu ve Ağustos ayındaki 5. İslami Dayanışma Oyunları gibi önemli organizasyonlarla 2022 yılının Konya açısından sporla dolu dolu geçeceğini söyledi.

Konya'nın tanıtımına önemli katkı sağlayacak

Konya Yarı Maratonu ile spor açısından Konya'da bir ilk daha yaşanacağını kaydeden Başkan Altay, “Koşmayı seven tüm sporseverlerin bir araya gelmesini heyecanla bekliyoruz. Maraton çevresinde düzenleyeceğimiz çeşitli etkinlikler ve konserlerle hafta sonu şehrimizde adeta bir spor karnavalı yaşanacak. ‘Hareketin Merkezinde Ol' sloganıyla düzenleyeceğimiz Konya Yarı Maratonu, Konya'nın hem bir spor şehri olarak anılmasına hem de ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına önemli katkı sağlayacak” dedi.

Maratona ilgi oldukça yüksek

Maratona ilginin oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Başkan Altay şu şekilde devam etti:

“Şu ana kadar 20 ülkeden bin 500 sporcu maratona kayıt yaptırdı. Halk Koşusuna ise 7 binin üzerinde başvuru yapıldı. Maratonumuz; 21 kilometrelik Yarı Maraton, 10 Kilometre Koşusu ve Halk Koşusu olmak üzere üç farklı kategoride koşulacak. Yaş sınırının olmadığı Halk Koşusuna ise isteyen herkes katılabilecek.”

Koşu nedeniyle Pazar günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını da duyuran Başkan Altay, Konyalılardan da bu konuda anlayış beklediklerini sözlerine ekledi.

Yarışma takvimi şu şekilde işleyecek

15 Mayıs Pazar gerçekleşecek Konya Yarı Maratonu'nda ilk olarak 09.00'da 10 kilometre koşusunun startı verilecek; bu turun ödül töreni 10.30'da yapılacak. 21 kilometrelik Yarı Maraton startı 09.15'de gerçekleşirken; ödül töreni 11.30'da olacak. Hem Yarı Maraton'un hem de 10 kilometre koşusunun başlangıç ve bitiş alanı Mevlana Kültür Merkezi olacak. Saat 13.00'te Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda başlayacak Halk Koşusu ise 2,7 kilometre olacak ve yine aynı yerde tamamlanacak. Maraton çerçevesinde Kılıçarslan Meydanı'nda Buray konseri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Maratona katılan yarışmacılardan alınan kayıt ücretleri otizm alanında Türkiye'nin en şümullü ve en büyük merkezi olan SOBE Vakfı'na aktarılacak ve kayıt olan herkes aynı zamanda SOBE gönüllüsü olacak.