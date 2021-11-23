Konya'daki kundaklama anı kamerada

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, gece saatlerinde aynı mahalledeki 3 ayrı sokak ve caddede park halinde bulunan 3 aracı ateşe verdiği iddia edilen şüpheli, güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından yakalandı. Bir otomobilin ateşe verildiği an ise kamera kayıtlarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçe merkezi Bahçelievler Mahallesi'nde gece saat 03.20 sıralarında yaşanan olayda, Günbatımı Caddesi ile 40062 ve 40064 numaralı sokaklarda yol kenarında park halinde olan 1'i hafif ticari araç, 2'si otomobil ateşe verildi. Araç yangınları adreslere sevk edilen itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla söndürüldü. Yangınlarda bir otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, 1 hafif ticari araç ile diğer otomobilde ise büyük çaplı maddi hasar oluştu. Olayın ardından kundaklama ihtimalinden şüphelenerek çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtları ile ve kent yönetim bilgi sistemi kamera kayıtlarını incelemeye alan Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Günbatımı Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini mercek altına alındı. Kayıtları izleyen ve eşkali belirleyen ekipler, görüntülerden kundakçı olduğu öne sürülen bir şüpheliyi ikametinde gözaltına aldı. Şüphelinin polis merkezindeki sorgulamasının devam ettiği öğrenildi. Görüntü kayıtlarında, kundakçı olduğu öne sürülen şüphelinin, Mevlana Caddesi üzerinde bir servis minibüsünden inerek Günbatımı Caddesi'ne doğru yaya olarak yürüdüğü görülüyor. Şüpheli cadde üzerinde yol kenarında bulunan bir otomobilin arkasına doğru giderek, aracın sağ arka lastiğini ateşe verirken aracı yaktığı anlar da saniye saniye kayıtlara yansıyor. Alevlerin yükseldiğini gören şüpheli, daha sonra diğer sokaktaki araçları da kundaklamak üzere yaya olarak yürümeye devam ediyor.