Konya'nın ilk çocuk kütüphanesi Selçuklu'da açıldı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, KOP İdaresi Başkanlığı ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile tamamlanan Selçuklu Belediyesi KOP Çocuk Kütüphanesi düzenlenen törenle açıldı.

Selçuklu'da eğitme olan destek yeni eğitim öğretim döneminde de artarak devam ediyor. Selçuklu Belediyesi, KOP İdaresi Başkanlığı ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile tamamlanan ve Konya'da bir ilk olan "KOP Çocuk Kütüphanesi"nin açılışı düzenlenen tören ile gerçekleştirildi. 4-10 yaş grubundaki öğrencilere hitap edecek KOP Çocuk Kütüphanesi renkli ortamı ile çocukların okumanın keyfini ve bilgiyi keşfetmelerini sağlarken kütüphanelerden etkili biçimde yararlanabilmeleri ve elektronik ve yazılı medya kullanım becerileri geliştirmelerini sağlayacak.

“Eğitime bugüne kadar 127 milyon TL'lik yatırım yaptık”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Aydınlık Evler Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Selçuklu Belediyesinin fiziki, sosyal ve kültürel belediyecilik çalışmalarının yanı sıra eğitim alanında da önemli birçok projeyi sürdürdüğünü ifade etti. Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu'da eğitime değer katan ve bu yıl 8. yılına giren Selçuklu Değerler Eğitimi Programı'nın (SEDEP) yanı sıra Mahmut Sami Ramazanoğlu Eğitim Kampüsü, 8 anaokulu, 12 okula spor salonu, 24 okula suni çim saha, üniversite öğrencilerine yurt binası ve farklı mahallerdeki okul binaları gibi birçok projeye ile eğitime hizmet etmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar eğitim alanında yaptığımız fiziki yatırımların toplam tutarı 127 milyon TL" dedi.

“Selçuklu'ya bu eğitim döneminde 20 yeni kütüphane daha kazandıracağız”

Selçuklu'daki kütüphane yatırımları ve KOP Çocuk Kütüphanesi hakkında bilgiler veren Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi KOP Çocuk Kütüphanesi ile birlikte 2019-2020 eğitim öğretim yılında 20 yeni kütüphanemizin de çocuklarımızın hizmetine sunulacağının müjdesini veriyorum. Böylece yerel yönetimlerde bir rekora imza atarak kütüphane sayımızı 78'e çıkarıyoruz. Bu kütüphanelerin 69'u okul, 8'i halk ve 1 tanesi de çocuk kütüphanesinden oluşuyor. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz KOP Çocuk Kütüphanemiz Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve KOP İdaresi Başkanlığı işbirliği ile hayata geçirildi. 4-10 yaş aralığındaki çocuklarımızın kütüphane ve kitapla tanışmasını sağlamaya yönelik mekalar oluşturulan projemizde toplam 6 bin kitap mevcuttur. Burada özel olarak oluşturulan alanlarda çocuklarımızın okumanın keyfini ve bilgiyi keşfetmenin heyecanını yaşamaları, kütüphanelerden etkili biçimde yararlanabilmeleri, elektronik ve yazılı medya kullanım becerilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz. Digital eğitim içeriklerine ve bilgi bankalarına ulaşım için her türlü teknik donanım ve internet altyapısı sağlanmış, zeka oyunları, geleneksel Türk oyunları, kitap, dergi ve diğer basılı ve dijital yayınların teminini ile mimari proje uygulanarak çocuklarımızın hizmetine sunulmuştur. Projelendirmede; çocuklarımızın ufkunu açacak, hayal dünyalarını zenginleştirecek uzay teması kullanılmıştır. Selçuklu Belediyesi KOP Çocuk Kütüphanesi, kolay erişilebilen ve dezavantajlı gruplarında rahat hareket etmelerini sağlayacak niteliktedir. Geleneksel Türk oyunları, bireysel okuma alanları, drama, resim, müzik, boyama ve masal anlatıcılığı etkinlikleri, yeteneklerine göre sanatsal eğitimler alabilecekleri, görme engellilerin elektronik ortamda ve canlı olarak masal dinleyebilecekleri bir mekan olarak planlanan Çocuk Kütüphanemiz 515 bin 565 TL'ye mal olmuştur. Selçuklu Belediyesi KOP Çocuk Kütüphanesi'nin şehrimize hayırlı olmasını diliyor, kütüphanemizin kazandırılmasında işbirliği yaptığımız KOP İdaresi Başkanlığı ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, projenin fikir aşamasından bugüne kadar olan emeklerinden dolayı SEDEP Yürütme Kurulu ve ekip arkadaşlarıma ve son olarak bu eserlerin kazandırılmasında bizlere ilham veren sevgili çocuklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

“81 ilde yoğun çalışmalar yapılıyor”

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de, konuşmasında 2023 Eğitim vizyonu çocukların geleceklerini çok iyi şekillendirmek noktasında ilk yerli ve milli bir belge olduğunu ifade ederek, "Bu belgenin hayata geçme noktasında 81 ilimizde yoğun çalışmalar yapılıyor. Bu tarz çalışmaların hayata geçirilmesi noktasında büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz yoğun bir şekilde destek içerisindeler. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi olarak KOP bölgesinde okuma alışkanlığının geliştirilmesi kapsamında önemli projeler yürüttüklerini ifade eden KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, “Özellikle çocuklarımızın okul öncesi dönemden başlayarak kütüphanelerle tanıştırılmasının önemli olduğu sonucundan yola çıkarak proje desteklerimizde çocuklara yönelik özel iç tasarıma sahip kütüphanelerin kurulumuna öncelik verdik. Bu kapsamda KOP illerimizde 7 adet Çocuk Kütüphanesi yapımı desteklendi. Bugün açılışını yaptığımız Selçuklu Belediyesi KOP Çocuk Kütüphanesi de bunlardan birisi. Selçuklu Belediyesi tarafından 4-10 yaş grubu çocuklar için tasarlanan ve içerisinde 6 bin adet yayın bulunan bu çocuk kütüphanesi için başkanlığımız tarafından yaklaşık 300 bin TL finansal destek sağlandı. Bu kütüphanemizde çocuklara küçük yaşlardan itibaren birer iyi bir okur olma bilinci ve alışkanlığı kazanmak amacıyla zengin ve güncel bir koleksiyon oluşturulmuş, eğitsel oyuncak ve araç gereçlerle de desteklenmiştir. Gerek ulaşabildiği çocuk sayısı, gerekse etkinlik ve sağladığı hizmet çeşitliliği açısından KOP Okuyor Kapsamında gerçekleştirilen projeler kapsamında müstesna bir yeri olan bu kütüphanemizin Konyamıza kazandırdıkları için Selçuklu Belediyemize ve sağladığı katkılardan dolayı İl ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize teşekkür ediyor, kütüphanemizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

“Yatırımlar Konyamızın eğitim kalitesine katkı sağlıyor”

KOP Çocuk Kütüphanesi'nin açılışında bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fatih Özgökçen, “Geçmişini iyi bilen, bugününe vakıf, geleceği için büyük hayalleri olan nesiller geleceğimizin teminatıdır. Çocuklarımızın çağın şartlarında tam donanımlı, kültürel dokumuza uyumlu ve ahlaklı bireyler olarak yetişebilmeleri için eğitime yapılan yatırımlarda büyük önem taşımaktadır. Tarihi geçmişi ve kültürel mirasıyla yüzyıllardır öğrenen ve öğrendiklerini aktaran ve paylaşan bir şehir olan Konya'mızda Milli Eğitim Bakanlığımızın yapmış olduğu yatırımların yanı sıra hem Büyükşehir Belediyemizin hem de diğer ilçe belediyelerimizin yoğun çalışmaları mevcuttur. Açılışını yapacağımız KOP Çocuk Kütüphanesi de çocuklarımızın sosyo-kültürel gelişimize katkı sağlayacak, bilgi ve becerileri ile donanımlı hale gelmelerini sağlayacak yeni nesiller olarak yetişmesine katkı sağlayacaktır. Konya'mızın eğitim kalitesini yükseltecek bu değerli eserin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da konuşmasında Konya'da yapılan eğitim yatırımlarının önemine değinerek "Burada amacımız eğitim camiamız ile yerel yönetimlerimizin bu projede olduğu gibi kalkınma ajanslarımızla iş birliği yaparak böyle tesisleri Konyamıza kazandırarak sayılarını arttırmaktır. Açılışı gerçekleşen bu kütüphanemizin çocuklarımıza okuma alışkanlığını erken yaşlarda kazandıracağına inancımız tam. Bu tesis ile çocuklarımız okuma alışkanlığını kültürle, sanatla, ve eğlence ile kazanacaklardır. Bu tür tesislerimizin sayılarının artması çocuklarımızın geleceği için önemlidir" dedi.

Konuşmaların ardından Selçuklu Belediyesi KOP Çocuk Kütüphanesi'nin açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Açılışın ardından heyet kütüphaneyi gezdi ve etkinlikler hakkında bilgi aldı. Açılışa, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fatih Özgökçen, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Meram Kaymakamı Resul Çelik, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Karatay Belediyesi Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ve Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.