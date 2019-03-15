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Konyaspor, Ç.Rizespor maçına formasında "Seyit Onbaşı" ile çıkacak

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26.

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında konuk edeceği Çaykur Rizespor maçına formasında "Seyit Onbaşı"nın silueti ile çıkacak.


Kulüpten yapılan açıklamada, Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştiren kahraman askerlerimizden biri olan Seyit Onbaşı'nın siluetini Çaykur Rizespor ile oynanacak karşılaşmada oyuncuların formasında kol kısmında taşıyacağı bildirdi.


Açıklamada, "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle kulübümüz tarafından gerçekleştirilecek etkinlik için sponsorumuz MEPAŞ kolumuzdaki reklam hakkından feragat etmiştir. Konu hakkında MEPAŞ yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü için yapılacak projeyle ilgili kulübümüzün hassasiyetinin takdir edildiği ve yürekten desteklendiği ifade edildi. Atiker Konyaspor Kulübü olarak sponsorumuz MEPAŞ'a duyarlılıkları ve anlayışları için camiamız adına teşekkür ediyoruz" denildi.

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