KOSKİ Genel Kurulu gerçekleştirildi

Mayıs ve kasım aylarında olmak üzere yılda iki defa yapılan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2019 yılı İlk Olağan Genel Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen genel kurulda, 2018 yılı faaliyet programı görüşüldü. Ardından KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu'dan gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme yapılması istendi. Uslu, Mavi Tünel'den gelen memba su, su güvenliği, imar barışından doğan abonelikler ve yeni bağlanan mahallelerdeki kanalizasyon hizmetleri hakkında genel kurul üyelerini bilgilendirdi.

Başkan Altay, yapılan konuşmaların ardından 5 gündem maddesini görüşmeye açtı. Maddelerin genel kurul üyeleri tarafından tek tek oylanıp oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından Başkan Altay, oturumu kapattı.