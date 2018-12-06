İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kulu Kaymakamı Budan'dan kan bağışına destek

Konya’nın Kulu İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan, din görevliler, öğretmenler ve vatandaşlar düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek oldu.

Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan, din görevliler, öğretmenler ve vatandaşlar düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek oldu.


Kulu Kızılay Şube Başkanlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği kan bağışına yoğun katılım oldu. Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, din görevlileri, öğretmen ve vatandaşlar 60. Yıl Ortaokulu Kapalı Spor Salonunda düzenlenen kampanyaya kan bağışlayarak destek oldu. Kampanyaya öğrenciler "Sen kan ver Kızılay can versin", Kan hiçbir zaman boşa gitmeyen bir yatırımdır", Haydi bağışla sen de kanını kurtar insanını canını", "Damar kansız, insan vicdansız olmaz", Kan vermek zorunluluk değil, gönüllülüktür", "Kan ile yaşama yol ver", Damarlardaki kan kurtaracaksa bir can Haydi Kulu Ayaklan", "Sen sen ol bir kanla insan ol" yazılı dövizler hazırlayarak destek verdi.


Kan bağışı kampanyasında yaklaşık 200 ünite kan alım yapılmasının tahmin edildiğini ifade eden Grup Başkanı Dr. Adem Özdemir, toplam 8 personel kan alımını gerçekleştireceklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.