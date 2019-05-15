Kulu'da Avrupa Parlamentosu seçimleri için sandık kuruldu

Konya'nın Kulu ilçesinde, İsveç'te yaşayıp çifte vatandaşlığı bulunan 30 binden fazla kişi 23-26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için oy kullanmaya başladı.

Avrupa Birliği vatandaşlarının oy kullanacağı 23-26 Mayıs'taki AP seçimlerine Kulu kökenli ve İsveç'te vatandaşlık edinen 30 binden fazla kişi de katılıyor. Kulu'da yaşayanların da oy kullanabilmeleri için belediye binası içerisinde yer alan Kulu Fahri Konsolosluğunda sandık kuruldu. Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi için çifte vatandaşlığı bulunan Kulular, oylarını kullanmaya başladı. Oy kullanma işlemi saat 16.00'ya kadar sürecek.