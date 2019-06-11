Kulu'da dolu yağışı sonrası hasar tespiti yapıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde dün etkili olan dolu yağışının ardından zarar gören ekili alanlarda hasar tespiti yapıldı.

Kulu ilçesinde dün etkili olan dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi. İlçeye bağlı Yaraşlı, Ağılbaşı, Değirmenözü, Altılar mahallelerinde bulunan ekili alanlar dolu yağışı sonrası zarar gördü. Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, Kulu Pancar Daire Müdürü Ahmet Mikdat Ceran ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, zarar gören ekili alanlarda hasar tespiti yapmak için incelemelerde bulundu. Yaklaşık 40 bin dekarlık ekili alanlarda yapılan incelemelerde, buğday ekili alanlarda yüzde yüz, diğer hububat alanlarında da yüzde 70 seviyelerde hasar olduğu belirlendi.

Sebze yetiştiricisi olan Uğur Özdemir yaptığı açıklamada, ekili alanlarının sıfıra indiği belirterek, "Çok işçi çalıştırmaktayız. Devletin bizlere can suyu vererek katkıda bulunmalarını istiyoruz" dedi.