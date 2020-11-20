NEÜ bilimsel faaliyetlere ara vermiyor

Uzaktan eğitimde başarılı bir ivme yakalayan NEÜ, düzenlediği webinarlar (online konferans) ile bilim camiasına katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının görülmesiyle birlikte eğitim-öğretimde yaşanan dönüşüme hızlı bir şekilde ayak uydurarak uzaktan eğitime başarıyla geçiş yapan NEÜ, bilimsel çalışmalara da pandemi tedbirleri kapsamında artırarak devam ediyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, üniversitelerinin, dijitalleşen dünyaya daha iyi adapte olabilmesi için bir taraftan web sitesini yenilediklerini, diğer taraftan da uzaktan eğitimle ilgili alt yapısını güçlendirdiklerini söyledi.

“En fazla webinar düzenleyen üniversitelerin başında geliyoruz”

İçinde bulunulan dönem itibari ile sanal sınıf oluşturma programının yazılımını geliştirdiklerini ve tüm verilerin otomasyondan takip edilmesini sağladıklarını belirten Rektör Zorlu, “Üniversiteler ve bilim camiası için önemi büyük olan sempozyum, konferans ve seminerlere online olarak devam ettik. Hâlihazırda üniversitemiz, ülkemizin en fazla webinar programı yapan üniversitelerinin başında gelirken, üç sempozyumu geniş bir katılımla online ortamda gerçekleştirme başarısı da gösterdi. Pandemi dolayısıyla yüz yüze yapamadığımız bilimsel faaliyet ve toplantıları online ortamda artırarak gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

28 bin katılımcı ile 260 webinar ve 73 bin ziyaretçi

Üniversitelerinde 9 Nisan 2020 ve 9 Kasım 2020 tarihleri arasında 28 bin katılımcı ile 260 webinar gerçekleştirildiğini kaydeden Zorlu, “Online ortamda düzenlenen faaliyetlerde 277 saat canlı yayın yapılmış ve webinar sayfalarımızı 73 bin kişi ziyaret etmiş. Bu bilgiler ışığında, akademik verileri yerleşkelere hapsetmeden, hayatın içine taşıyarak ulaşılan bilgi ve birikimi, başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığın hizmetine sunma amacımızı yerine getirmeye çalıştığımızı ifade etmek isterim. Bundan sonraki süreçlerde de bu gaye ile çalışacak ve ülkemizde bilimin geliştirilmesi için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.