NEÜ, Bosna Hersekli öğrencileri ‘Yaz Okulu' projesiyle ağırlıyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Bosna-Hersek'te düzenlenen “15 Temmuz: Türkiye Aşkına” konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren Bosna-Hersekli Türkoloji öğrenimi gören öğrencileri ‘Yaz Okulu' projesiyle ağırlıyor. Proje çerçevesinde Konya'ya gelen öğrencilerle öğle yemeğinde buluşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, “Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki ilişkilerin canlanması açısından bu tür projeler çok önemli” dedi.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi ile Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliği ve T.C. Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü koordinesinde Konya Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle düzenlenen Yaz Okulu projesi çerçevesinde Bosna-Hersek'te bulunan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Saraybosna Üniversitesi, Tuzla Üniversitesi, Zenica Üniversitesi ve Dzemal Bjedic Üniversitesinden 35 öğrenci Konya'ya geldi.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Bosna-Hersekli öğrencilerle öğle yemeğinde buluştu. Öğrencileri, ‘Memleketinize hoş geldiniz' diyerek selamlayan Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, “Yabancı bir ülkede değil, memleketinizdesiniz. Biz Bosna-Hersek'e gittiğimizde kendimizi memleketimizde gibi hissediyoruz, sizin de böyle hissetmenizi temenni ediyoruz. Sizin için çok güzel bir ders ve gezi programı düzenlendi. Konya'da bulunduğunuz süreçte keyif alacağınızı ümit ediyorum. Bu bir tanışmaya, kaynaşmaya vesile olur ve inşallah devamı da gelir. Biz Boşnak kardeşlerimizi kendimizden sayarız. Üniversite olarak bu programı geleneksel hale getirip her yıl Bosna-Hersek'ten bir grup öğrencimizi ağırlamayı düşünüyoruz. Tabii bu proje, üniversitemizden öğrencilerin de Bosna Hersek'e gitmesiyle karşılıklı hale gelebilir. Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki ilişkilerin canlanması açısından bunlar çok önemli” dedi.

Yüksek lisans ve doktora öğrenimi için de öğrencileri ilerleyen dönemlerde tekrar NEÜ'ye davet eden Rektör Zorlu, “Bu gelişiniz yeni ilişkilerin, uzun soluklu dostlukların kalıcı hale getirilmesi için bir vesile olsun. Burada arkadaşlıklar kurun, hocalarınızla tanışın. Biz sizleri, Bosna-Hersekli kardeşlerimizi çok seviyoruz, bunu unutmayın. Burada kendinizi evinizde hissedin ve bu süreci iyi değerlendirin. Bu süreç, yeni imkanlar için bir fırsat olabilir. İnşallah donanımlı, mutlu ve keyifli bir şekilde yaz okulunu tamamlarsınız” şeklinde konuştu.

Öğrenciler, 15 gün boyunca hem alanında uzman akademisyenlerden ders alacak hem de gezilip görülmesi gereken önemli noktaları ziyaret ederek Türk dilini ve kültürünü Konya'da deneyimleme fırsatı bulacak.