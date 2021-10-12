NEÜ öğrencilerinden önemli başarı

NEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji AnaBilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Abdurrahim Toprak, Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü mezunu Enes Buğra Yalçınkaya ve Biyoteknoloji Bölümü öğrencisi Beyza Gül Ateşli'den oluşan GOF takımı, lisans eğitiminde edindikleri bilgiler ile Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığına genetik tedavi projesi yazarak yarışmada ‘En İyi FMF Proje Ödülü' ve altın madalyaya layık görüldü. Hastalığa sosyal farkındalık oluşturmak için çaba sarf ettiklerini söyleyen takım üyesi Abdurrahim Toprak, “Ailevi Akdeniz Ateşi, ataklar halinde karın ağrısı, ateş şikayetleri ile kendini belli eden ve akut apandisit ile karıştırılabilen otozomal resesif (çekinik) geçişli kalıtsal bir hastalıktır. Başlıca Yahudi, Arap, Türk ve Ermeni kökenlilerde görülür. En yaygın belirtileri; karın ağrısı, yüksek ateş, eklem ve bilek ağrıları, kas ağrıları ve deri döküntüleridir. FMF nadir bir hastalık olmasına rağmen ülkemizde sıkça görülmektedir. Yakın çevremizden de FMF hastalığını duyuyorduk. Bu hastalık ülkemizde sıkça görüldüğü için tedavisini bulmak üzere yola çıktık” şeklinde konuştu.

Toprak, kazandıkları ödülün kendilerini motive ettiğini ve nadir hastalıkların, özellikle FMF'nin tedavisi için daha çok çalışacaklarını kaydetti.