Op. Dr. Özpınar: “Akıllı merceklerle görme problemine çözüm sunmuş oluyoruz”

Dr. Yavuz Özpınar, yeni tasarlanan göz içi merceklerinin görme problemi yaşayan hastalara çözüm sunduğunu söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Dr. Yavuz Özpınar, akıllı merceklerin temel olarak yaşlı, erişkin grup ve yakın görme bozukluğu olan hastalarda, yakın görme kusurunu düzeltmek için tasarlanmış ileri teknoloji mercekler olduğunu belirtti. Daha çok katarakt ameliyatıyla tek odaklı mercekleri taktıktan sonra hastaların uzak net bir görüş yakaladıklarını ifade eden Op. Dr. Yavuz Özpınar, “Orta ve yakın mesafede, kitap okuma mesafesinde, bilgisayar mesafesinde, masa başı çalışanlarının yakın mesafede tekrardan bir gözlük kullanımı ihtiyacı doğuyordu. Uzun yıllardır bu hem hastalar için hem de göz hekimleri için bir problemdi. Yeni tasarlanan göz içi mercekleri, trifokal merceklerle halk arasında akıllı mercekler olarak bilinen merceklerle artık yakın görme problemine bir çözüm sunmuş oluyoruz. Peki akıllı mercek sadece katarakt olan hastalarda mı uygulanır? Hayır. Akıllı merceği biz, katarakt olan hastalarda uygulayabiliyoruz. Fakat 40 yaşı geçmiş, yakın görme problemi olan, uzak-yakın gözlükler kullanan tüm hastalarımız akıllı mercek için birer adaydır” dedi.

"Akıllı mercekler oldukça kısa süren operasyonlarla takılabilir"

Akıllı mercek operasyonlarına değinen Yavuz Özpınar, “Akıllı mercekler oldukça kısa süren 10, 15 dakikalık operasyonlarla, hastanede yatış gerektirmeden, genel anestezi gerektirmeden lokal anestezi altında göz içerisine kolaylıkla takılabilen, daha sonra bir bakım gerektirmeyen, çıkmayan, ömür boyu kalıcı merceklerdir. Akıllı mercek operasyonu yapılan hastalarda bir kez daha katarakt ameliyatı yapmaya gerek kalmaz ve ömür boyu uzak, orta ve yakın mesafede gözlüksüz rahat net bir görüş sağlayabilirler. Akıllı mercek operasyonlarından önce hastaların bu merceğe uygun olup olmadığı detaylı bir hekim muayenesiyle değerlendirilmelidir. Temel olarak göz tansiyonu, şeker hastalığına bağlı göz arkası kanama, sarı nokta hastalığı olan bireyler akıllı mercek için uygun olarak kabul edilemezler. Bunun haricindeki 40 yaşını geçmiş kataraktı olan veya olmayan tüm hastalar, gözlük kullanan hastalar, yakın görmesinde şikayet olan hastalar akıllı mercek için ideal bir adaydırlar” diye konuştu.