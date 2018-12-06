Proje atölyelerinde öğrenciler 2023'e koşuyor

Konya'da Selçuklu Değerler Eğitim Projesi kapsamında desteklenen Cahit Zarifoğlu İlkokulunda, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyonu belgesinde yer alan “Öğren, Yap, Ol” felsefesi hayat buldu.

Selçuklu Belediyesi SEDEP kapsamında destek verdiği proje okullarından Cahit Zarifoğlu İlkokulunda gerçekleştirilen ahşap atölyesi, robotik kodlama atölyesi, sanat ve tasarım sokağı ile öğrencilerin cami adabını uygulamalı olarak öğrenebilmesi için yapılan mescit açılışı gerçekleştirildi. Geleceğini sorumluluk sahibi bireylerinin yetişmesini sağlamak, onların becerilerini geliştirmek ve yeteneklerini ortaya çıkarmak, eğlenerek öğrenme fırsatını sunmak üzere, Cahit Zarifoğlu ilkokulunda yapılan atölyelerin açılışı, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş'un katılımı ile gerçekleştirildi.

“Projeler Selçuklu'da hayat buluyor”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, SEDEP'in Türkiye'de kurumlar arasındaki iş birliğinin önemli bir örneği olduğuna dikkati çekerek, “Başarılı ve özverili bir şekilde çalışmalarına devam eden SEDEP'te yeni markalar oluşturmanın gayretindeyiz. Bu kapsamda da üç tane yeni projenin başlangıcını yaptık. Bu projelerimizden tasarım ve sanat atölyesi,robotik atölyesi ve sanat ve müzik atölyemiz uygulama aşamasında en güzel çalışmaları yerine getiriyor” dedi.

“Atölyeler bilgiyi davranışa dönüştürüyor”

Eğitim öğretimin edinilen bilgilerin davranışlara dönüştürülmesi olduğuna dikkati çeken Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, “Bu atölyeler temelde edinilen bilgilerin davranışa dönüştürülmesini sağlamayı hedeflemektedir. Çocukların öğrendiği bilgiyi harekete geçirmesi ve birbiriyle birleştirmesini sağladığı için son derece önemli bu atölyeler. Sıkma hareketini düşünün, ezme hareketini düşünün bu sıkma ve ezme hareketi hamur yoğurma sürecinde bir araya gelir ve hamur yoğurma becerisine dönüşür. Ama bu yoğurma ve ezme hareketini başka bir beceride mesela masaj yapmada kullanabilirsiniz. Yani bu hareketlerin beceriye dönüşmesi bu tür ortamlarda mümkündür. Bu projenin destekçisi olan Selçuklu Belediyesi'ne ve değerli müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.

“Öğren, yap, ol”

Okul müdürü Murat Kılıç, 2023 eğitim vizyonunu gerçekleştirmek üzere okullarda gerekli çalışmaların yapılmaya başlandığını, açılışı yapılan atölyelerin de bunun bir örneği olduğunu söyledi. Kılıç, “Okulumuzda bu atölyeler ve daha önce açılışını yaptığımız bilişsel eğitim sınıflarımız, drama atölyesi, z-kütüphanemizle, 2023 eğitim vizyon belgesinde yer alan 'öğren, yap, ol' felsefesini çocuklarımıza kazandırmayı amaçlamaktayız” dedi. Okul müdürü Murat Kılıç sözlerini şu şekilde tamamladı: “İçinde bulunduğumuz dijital çağın gereksinimlerini karşılamak için 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. 21. yüzyılda ülke olarak gelişmek ve liderlik edebilmek için bu becerilerden yararlanmak zorundayız. Önemli olan öğrencilerimizin tümünü kapsayacak öğrenme ortamları sunmaktır. Açılışını yaptığımız öğrenme ortamlarının öğrencilerimize hayırlı olmasını dilerim.”

Açılışı yapılan ahşap atölyesi, 6 yaş ve üstü çocuklar için planlandı. Çocuklar bu atölyede; el becerilerini geliştirerek kendi tasarladıkları ahşap oyuncakları, geleneksel oyuncaklar, ahşap figür ve kuklalar, maketler, modeller ve hayal ettikleri birçok ürünü üretebilecekler. Ayrıca öğrencilerin, günlük alışkanlıkların dışına çıkması, kararlı olmaları, deneyimleyerek öğrenmeleri, özgüvenlerini artırmaları, sosyal ve kişisel becerilerini ve küçük hareket kas hareketleri ile matematiksel işlem yapma becerilerini geliştirmeleri, koordinasyon yeteneklerini artırmaları hedeflenmek olduğu belirtildi.

STEM Eğitim Merkezi

Öğrencilere, temel robotik kodlama eğitiminin yerli robot Kido-Boto ile verileceği STEM Eğitim Merkezinde; arduino eğitiminin yanı sıra, matematik, fen ve teknoloji eğitimi almaları da sağlanacak. STEM eğitimi ile canlı bir öğrenme ortamına kavuşacak olan öğrencilerin, yeni buluşlar keşfetmeleri, olaylar arasında ilişki kurmaları, yeni ürün ortaya koyarak, ekosisteme katkı sunmaları, işbirliği ve bağımsız çalışma yoluyla özgüven ve öz yeterliliklerini geliştirmelerine imkan verilecek, esneklik ve güven içinde düşünmeye teşvik edilecek, karşılaştıkları sorunlara hızlı çözümler üretmeyi öğrenecek, öğrenme motivasyonlarını artıracaklar. Tasarım odaklı düşünme ve yenilikçi olmayı sağlamak hedeflenmektedir. Sanat ve tasarım sokağı ile çocukların estetik duygusunun geliştirilmesi ve yaptıkları ürünlerin bu alanda sergilenerek sanatsal becerilerinin geliştirilmesi sağlanacak.

Programın sonunda bilişsel eğitim sınıfı ve sanat-tasarım atölyelerini inceleyen konuklar, okul yönetiminden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alarak çocuklarla birlikte tasarım faaliyetlerine katıldı. Açılışa; Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkan Yardımcısı Adnan Bahçeci, Yazır Mahalle Muhtarı Celalettin Doğan, Şube Müdürleri, SEDEP Koordinatörleri, akademisyenler,öğretmen ve öğrenci velileri de katıldı.