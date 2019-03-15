Selçuk'ta 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda konuşmalar öncesinde 14 Tıp Bayramı için özel hazırlanan “Sağlık İçin Çal” video gösterisi yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş, “Akademisyen sayımız 195'e ulaştı. Son bir yıl içerisinde akademik kadromuza 20 fakülte dışından öğretim üyesi ataması yapılmış. 2 profesör, 18 doçent olmak üzere 20 öğretim üyesinin ise bir üst akademik kadrolarında başarılar diliyorum. Mevcut durumda kadro bekleyen profesör bulunmamaktadır. 195 öğretim üyemiz içerisinde son 6-7 ayda doçent olmuş 13 arkadaşımız kadro ataması beklemektedir. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Şahin'e bu kadroya atamaları için teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Hekimlerin karşılaştıkları sorunlarını dile getiren Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca da, “Öğretim üyelerimize özellikle sadece performans kaygısına mahkûm etmeyecek ve gerçekten o statünün gerektirdiği sosyal hayatı rahatlıkla yürütebilecekleri özlük haklarına öğretim üyelerimizin kavuşturulması gerekir. Aile hekimliği sistemine tüm Türkiye'de aynı anda geçmemizin getirdiği belki hekim eksikliğine bağlı bir takım sorunlar nedeniyle bir hekime düşen nüfus sayısının fazlalığı gibi bir takım sıkıntılar oldu. Yavaş yavaş dengelenmeler var hem mezun olan ve mesleğe başlayan meslektaşlarımız sayesinde hem de fiili müracaatın neticesinde ortaya çıkan dengelenmeler var. Ama hala bu alanda aile hekimi meslektaşlarımızın bir takım sıkıntılar yaşadığını da ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.

“Türkiye'de sağlık hizmeti sunma kalitesi dünya standartlarının çok ötesindedir”

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Dört ayrı ülkede çalışmış olan birisi olarak ki Belçika, Fransa, Almanya ve İngiltere'de hastanelerin bünyesinde bulundum, çalıştım, mesleğimi icra ettim, çeşitli alanlarda eğitim aldım mukayese ettiğim zaman şunu görmekteyim ki, ülkemizin sağlık hizmeti sunum kalitesi ve akademisyen becerisi gerçekten onların çok üstünde. Türkiye'nin sağlık hizmeti sunma kalitesi dünya standartlarının çok ötesindedir. Batılı ülkelerde şunu gördüm sağlık hizmeti sunumu çok zor, eğitimi çok zor. Batılı ülkelerden yeni yetişen nesil sağlık hizmetine girmiyor. Daha kolay yoldan hayatını kazanmak ve yaşamak istiyor. Bunun için Batılı ülkelerdeki doktorların nerdeyse yüzde 80'ini, yüzde 90'ını doğudaki ülkelerden, ülkemizden, Filistin, Filipinler, Mısır ve Pakistan'dan gelen hekimlerden oluşmaktadır” şeklinde konuştu.

Sağlıkta şiddete karşı olduklarının da altını çizen Rektör Şahin, “Sağlıkta şiddet hoş bir kelime değil, gerçekten çokta rahatsız ediyor. Sağlıkta şiddet söylemi ile vatandaşlarla sağlık hizmetini sunan bizler arasına duvar örmeye kalkışmak ve bunu propaganda aracı olarak kullanmak büyük bir tehlikedir, yanlıştır. Bazı şeyleri vatandaşlarımız anlayacak ve kabul edecekler. Bazı şeyleri bizlerde anlayıp kabul etmek zorundayız. Temel sorunumuz olan iletişimsizliği aşarsak, canı burnunda olan vatandaşla, acil servislerde, polikliniklerde cebelleşmezsek ve vatandaşa birkaç saniyemizi ayırıp arkamızdan bir şey soran, konuşan bir insana dönüp de yüz yüze gelip sorusuna cevap verirsek biliniz ki, bu millet asla kendisine hizmet eden insana elini kaldırmaz. Sağlıkta şiddeti kabul ettiğimizi veya hoş gördüğümüzü ya da görmezden geldiğimizi kimse düşünmesin. Sonuna kadar böyle bir davranışın karşısındayız. Buna da asla müsamaha edilmemeli gereken en ağır cezalar verilmelidir. Çünkü bir hekim kolay yetişmiyor” ifadelerini kullandı.

“2018 Yılı Bilimsel Çalışmalarda” en yüksek puanları alan öğretim üyelerine ve elemanlarına, aynı zamanda “2018 yılında dönem birincilerine ve kanıta dayalı tıp uygulamalarında derece alan öğrencilere” teşekkür belgeleri takdim edildi. Selçuk Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğunun (SÜHOT) gerçekleştirdiği halk oyunları gösterisi izleyicilerden büyük alkış topladı. Tören, öğretim üyelerine cübbelerinin giydirilmesinin ardından sona erdi.

Programa, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nimet Ünlü, Konya Tabip Odası Başkanı Seyit Karaca, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.